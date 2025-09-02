Palermo in lutto: due giovani morti in un tragico incidente stradale

– Due giovani,, 27 anni, e, 22 anni, hanno perso la vita la scorsa notte in un violento incidente stradale avvenuto intorno alle 3 nel sottopassaggio di via Belgio, in direzione Catania.

I due viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro il guard-rail. L’impatto è stato talmente violento che la moto è stata rinvenuta distante dai corpi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e diverse pattuglie della Polizia, che hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi.

Antonio Mazzola, sommelier professionista in un rinomato ristorante del centro storico di Palermo e collaboratore in una struttura di San Nicola l’Arena, aveva appena festeggiato il suo 27esimo compleanno. Con lui c’era Domenico Schiavo, giovane impiegato in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.

La comunità palermitana è sconvolta per la perdita dei due ragazzi, noti per la loro professionalità e per i legami con amici e colleghi. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.