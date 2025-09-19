Milano, rapinato Stefano De Martino: portato via un Patek Philippe da 40mila euro

– Momenti di paura ieri pomeriggio per il conduttore televisivo, rapinato intorno alle 17 in, a pochi passi dall’Università Bocconi. I malviventi, a bordo di uno, hanno sottratto al trentacinquenne un, utilizzando la cosiddetta “tecnica dello specchietto”, un modus operandi già segnalato nei furti di orologi di lusso provenienti dalla Campania.

Secondo quanto ricostruito, dopo un contatto al retrovisore, De Martino ha abbassato il finestrino per controllare eventuali danni. In quel momento, uno dei rapinatori con casco integrale si è avventato sul polso sinistro del conduttore, riuscendo a sfilargli il prezioso orologio prima di fuggire insieme al complice sullo scooter. De Martino ha cercato di opporre resistenza senza successo.

Dopo l’intervento delle Volanti, il conduttore si è recato in Questura per sporgere denuncia. Le indagini sono affidate agli specialisti dell’Antirapine della Squadra Mobile, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. È probabile che De Martino sia stato pedinato prima della rapina, con i rapinatori che hanno scelto via Castelbarco approfittando del traffico rallentato dai cantieri stradali.

Negli ultimi mesi, a Milano si è registrata un’impennata di furti e rapine di orologi di lusso, soprattutto nelle zone del centro e del Quadrilatero della Moda. Solo due settimane fa, in via Sant’Andrea, un uomo è stato derubato di un Patek Philippe da 75mila euro mentre passeggiava con la moglie e la figlia.