Milano, incendio in appartamento: morta una donna di 59 anni

Milano, 19 settembre 2025 – Tragedia questa mattina a Milano, dove una donna di 59 anni, Giovanna Modugno, è morta a seguito di un incendio scoppiato nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in via Forze Armate 327.L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando i vicini hanno notato le fiamme e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza e a un’automedica. I pompieri hanno tratto in salvo la donna ed evacuato l’intero stabile, assicurando la sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, gli altri appartamenti non hanno subito danni.La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il fumo sprigionato dall’incendio sarebbe stato la causa del decesso.Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo.