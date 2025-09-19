Milano, incendio in appartamento: morta una donna di 59 anni

15:49 CRONACA

Milano, 19 settembre 2025 – Tragedia questa mattina a Milano, dove una donna di 59 anni, Giovanna Modugno, è morta a seguito di un incendio scoppiato nel suo appartamento al primo piano di un palazzo in via Forze Armate 327.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando i vicini hanno notato le fiamme e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza e a un’automedica. I pompieri hanno tratto in salvo la donna ed evacuato l’intero stabile, assicurando la sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, gli altri appartamenti non hanno subito danni.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il fumo sprigionato dall’incendio sarebbe stato la causa del decesso.

Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo.

Posta un commento

0 Commenti