Mantova, arrestato estremista islamico: arruolava giovani per il terrorismo

BRESCIA – La, al termine di una lunga indagine, ha disposto l’arresto di un, accusato di attività di proselitismo e reclutamento di giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche.

L’uomo, ora ai domiciliari, era già emerso in un’inchiesta che ha portato alla condanna di un giovane affiliato al gruppo terroristico Tehrik e Taliban Pakistan (TPP), legato ad Al Qaeda.

Secondo la Digos di Brescia, Genova e Mantova, il 37enne avrebbe diffuso video di addestramento militare e materiale di propaganda, indottrinando ragazzi con la predicazione di un Islam radicale che legittima la lotta armata contro i civili occidentali.



