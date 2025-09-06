US Open, Sinner in finale: sarà ancora sfida con Alcaraz

– È. L’altoatesino ha battuto in quattro set sofferti il canadese Felix Auger-Aliassimein tre ore e 21 minuti, guadagnandosi l’accesso alla finale degli, dove troverà il rivale-amico spagnolo.

A 24 anni e pochi giorni, Sinner è il giocatore più giovane dell’era Open ad aver raggiunto quattro finali del Grande Slam in una singola stagione, e il quarto in assoluto a realizzare l’impresa, dopo Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic. “Una stagione fantastica. E trovarmi in un’altra finale Slam alla fine della stagione è bellissimo. È stata una partita dura, sono molto contento”, ha dichiarato a caldo Sinner, elogiando Auger-Aliassime per la sua tenacia.

Il giovane azzurro ha rassicurato anche sulle sue condizioni fisiche in vista della finale di domenica, dove sugli spalti sarà presente anche l’ex presidente americano Donald Trump. “Nulla di preoccupante”, ha detto, riferendosi al fastidio all’addome che lo aveva spinto a chiamare il fisioterapista a fine secondo set, poi perso.

La partita

Il primo set è stato dominato da Sinner, chiuso 6-1 in 43 minuti. Auger-Aliassime ha provato a reagire nel secondo set, ma il canadese ha mostrato grande aggressività, conquistando il 6-3 finale e festeggiando il successo con un urlo liberatorio. Dopo il set perso, Sinner ha ricevuto cure mediche per un lieve problema addominale e, al rientro, è apparso più tonico.

Il terzo set ha visto l’azzurro prevalere 6-3 nonostante qualche segnale di difficoltà, mentre il quarto set è stato combattuto fino alla fine, con Auger-Aliassime che ha provato a mettere in difficoltà Sinner. Alla fine, però, il numero uno italiano ha chiuso la partita a suo favore.

Sugli spalti erano presenti numerosi vip, tra cui Naomi Osaka, Anna Wintour, Hugh Jackman, Jon Bon Jovi e Julianne Moore.

Le parole di Vagnozzi

Simone Vagnozzi, coach di Sinner, ha commentato: “Non diamo niente per scontato. Arrivare a un’altra finale è qualcosa di incredibile. Jannik arriva con tanta fiducia, ha giocato molto bene tutto l’anno. Sarà un match difficilissimo con Carlos, sarà uno spettacolo anche domenica”. Sullo stato di salute del giocatore: “Ha avuto un po’ di fastidio all’addome, ma con le cure del fisioterapista è passato. Nulla di grave. È tranquillo per domenica”.

La finale

In finale, Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che in semifinale ha battuto Novak Djokovic senza perdere un set. “È una sensazione fantastica. Un’altra finale qui agli US Open significa molto per me. Oggi non ho giocato al massimo, ma è stata una partita molto fisica e sono pronto per la finale”, ha dichiarato Alcaraz. Il campione spagnolo ha raccontato anche un curioso aneddoto: negli ultimi giorni ha battuto a golf Sergio Garcia, vincitore dei Masters 2017, che ora gli deve 400 dollari.

Domenica il grande tennis italiano avrà dunque un’altra occasione storica di vedere Sinner sfidare Alcaraz per il titolo degli US Open.