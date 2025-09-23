Droni sull’aeroporto di Copenaghen, la polizia parla di “attore competente”

Copenaghen, 23 settembre 2025 – La polizia danese definisce “un attore competente” il responsabile dei sorvoli con droni che ieri sera hanno costretto alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Copenaghen, riaperto poi nella notte. L’identità del soggetto resta però ancora sconosciuta.

“Il numero, le dimensioni, le traiettorie di volo e il tempo trascorso sopra l’aeroporto indicano che si tratta di un attore competente. Quale attore competente, non lo so”, ha dichiarato Jens Jespersen, responsabile della polizia di Copenaghen, durante una conferenza stampa. L’incidente ha provocato disagi a circa duemila passeggeri.

La premier danese Mette Frederiksen ha definito l’episodio “l’attacco più grave mai visto contro un’infrastruttura critica danese”, sottolineando come il caso evidenzi la necessità di essere preparati a minacce sempre più sofisticate.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attribuito l’azione alla Russia, ma le autorità danesi non hanno né confermato né smentito questa ipotesi.