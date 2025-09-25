ATP 500 Cina: Sinner domina Cilic 6-2 6-2 e vola al secondo turno

PECHINO - Jannik Sinner parte con il piede giusto nel, battendo il croatocon un netto. L’azzurro, dopo qualche gioco di adattamento iniziale, ha preso il controllo del match piazzando

Nel secondo parziale, Sinner ha strappato il servizio a zero già nel terzo gioco e ha consolidato il vantaggio con un altro break nel quinto game. Al momento di servire per l’incontro, il n.2 del mondo ha annullato la prima palla break con un ace, chiudendo il match al terzo match point.

Si è visto un “vecchio” Jannik: solido da fondo campo, con risposte aggressive e profonde. Rispetto alla trasferta americana, il servizio è migliorato: 77% di prime in campo, 75% di punti vinti con la prima e 64% con la seconda. Sinner ha sperimentato anche il serve and volley, riuscendo a mettere a segno la terza tentata volta, e ha alternato colpi più lavorati in kick per aprirsi il campo.

Il risultato conferma la solidità mentale e la freschezza atletica dell’azzurro, segnali positivi in vista del gran finale di stagione. Al secondo turno, Sinner affronterà il francese Lorenzo Atmane.