Sinner vola ai quarti a Parigi: battuto Cerundolo in due set

PARIGI - Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale a Parigi. L’azzurro, numero 2 del mondo, conquista per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale del torneo parigino, superando in due set l’argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del ranking ATP, con il punteggio di 7-5, 6-1.Dopo un primo set equilibrato, deciso da un break nel dodicesimo game, Sinner ha preso il pieno controllo dell’incontro, dominando il secondo parziale con colpi precisi e grande solidità al servizio. Cerundolo ha provato a reagire, ma l’altoatesino ha mostrato una condizione fisica e mentale impeccabile, chiudendo la sfida in poco più di un’ora e mezza.Con questa vittoria, Sinner centra un altro traguardo importante nella sua stagione straordinaria, che lo vede sempre più protagonista nel panorama tennistico mondiale.Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì alle ore 19, quando affronterà l’americano Ben Shelton per un posto in semifinale. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.