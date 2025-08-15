Valenzano, tragedia alla vigilia della festa di San Rocco: muore l’artigiano delle luminarie Gianni Faniuolo

VALENZANO (Bari) – La festa patronale di San Rocco a Valenzano si è aperta questa mattina con una tragedia sul lavoro. Giovanni “Gianni” Faniuolo, 46 anni, originario di Putignano e titolare, insieme ai fratelli, della storica azienda di luminarie attiva da oltre un secolo e mezzo in Italia e all’estero, ha perso la vita durante l’allestimento delle decorazioni luminose.L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30. Faniuolo stava operando in quota su un cestello per sistemare le luminarie quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri, in collaborazione con il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) della ASL di Bari.In segno di lutto per la scomparsa dell’artigiano, l’amministrazione comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per i tre giorni di festa, dal 15 al 17 agosto. Una comunità intera, insieme al mondo delle luminarie, piange oggi la perdita di un maestro che con la sua arte aveva portato luce e colori in centinaia di piazze italiane e non solo.