US Open, Errani e Vavassori trionfano ancora: titolo nel doppio misto

NEW YORK - Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del doppio misto agli US Open di tennis. La coppia azzurra ha centrato il bis battendo in finale, con il punteggio di 6-3 5-7 10-6, la testa di serie numero 3 composta dalla polacca Iga Świątek e dal norvegese Casper Ruud.Un successo che ribadisce l’affiatamento e la solidità del duo italiano, capace di imporsi con carattere nei momenti decisivi del match. Dopo aver dominato il primo set, Errani e Vavassori hanno subito la reazione degli avversari nel secondo, ma nel super tie-break hanno ritrovato precisione ed energia, chiudendo il confronto con grande determinazione.Per il tennis azzurro si tratta di una nuova pagina di prestigio a livello internazionale, in uno Slam che negli ultimi anni sta regalando sempre più soddisfazioni ai colori italiani.