Ucraina: allerta aerea su tutto il territorio, tensione alle stelle tra attacchi, diplomazia e nuove inchieste

Zelensky propone un nuovo incontro a Mosca: Istanbul sede del dialogo

KIEV – Nella giornata di oggi, l’Aeronautica Militare ucraina ha diramato un’, dopo aver rilevato il, vettore noto per il trasporto del missile ipersonico Kinzhal. La situazione resta estremamente tesa sul fronte militare, diplomatico e politico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un nuovo appello al dialogo con Mosca, proponendo Istanbul come sede per un incontro volto a riaprire il tavolo negoziale. L’iniziativa arriva in un momento di forte pressione militare e diplomatica, nel tentativo di evitare un’ulteriore escalation del conflitto.

Mosca: “Intercettati 11 droni ucraini tra Russia e Mar Nero”

Dal canto suo, la Federazione Russa ha riferito di aver intercettato 11 droni ucraini in un arco temporale di due ore, tra il proprio territorio e la zona del Mar Nero. Gli attacchi avrebbero avuto come obiettivo infrastrutture militari e logistiche, ma non sono stati riportati danni o vittime.

Zaporizhzhia sotto attacco: 3 morti dopo una pioggia di missili

Nella serata di ieri, la città di Zaporizhzhia è stata colpita da un massiccio lancio di missili, che ha provocato almeno tre vittime. Secondo le autorità locali, i raid hanno distrutto edifici civili e causato feriti tra la popolazione.

Droni e corruzione: inchiesta ucraina su presunte tangenti

Intanto, le autorità giudiziarie ucraine hanno aperto un’inchiesta per presunte tangenti legate all’acquisto e alla gestione di droni militari. Il caso coinvolgerebbe funzionari pubblici e fornitori, in un momento cruciale per le capacità difensive del Paese.

Trump: “Witkoff a Mosca, sanzioni se Russia non rispetta ultimatum”

Sul fronte internazionale, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che Steven Witkoff, imprenditore a lui vicino, sarà a Mosca questa settimana per discutere questioni economiche e geopolitiche. Trump ha inoltre ribadito la necessità di un ultimatum chiaro alla Russia, minacciando nuove sanzioni in caso di mancata collaborazione.

Il conflitto in Ucraina entra così in una fase sempre più complessa, dove diplomazia, guerra tecnologica e pressione internazionale si intrecciano in un equilibrio precario. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione.