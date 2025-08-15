Tragedia a Ferragosto: 16enne travolto da un’auto pirata tra San Felice Circeo e Terracina

SAN FELICE CIRCEO – Una tragedia ha colpito la notte di Ferragosto lungo la strada che collega San Felice Circeo a Terracina, dove tre giovani sono stati travolti da un’auto pirata.Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita, il fratello gemello è rimasto illeso, mentre un terzo giovane è stato ricoverato con ferite lievi all’ospedale Goretti di Latina. La notizia è riportata da Repubblica.Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’auto viaggiava a velocità sostenuta. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 di notte, in una zona residenziale con numerose strutture con accesso diretto al mare. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e la polizia di Stato, che stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.Da una prima ricostruzione, i tre ragazzi stavano tornando da una festa sulla spiaggia in occasione della notte di Ferragosto e rientravano in una delle case dove trascorrevano le vacanze.L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni lungo questo tratto di provinciale, dove la mancanza di marciapiedi costringe residenti e villeggianti a camminare su uno stretto sterrato a ridosso della carreggiata, esponendoli quotidianamente al rischio.