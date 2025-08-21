Tragedia a Caucana: bimbo di due anni annega nella piscina di casa

RAGUSA - Un bambino di appena due anni, Raffaele Sallemi, è morto questa mattina annegando nella piscina della casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, località balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.
Il piccolo, nato a Comiso e da poco aveva compiuto due anni, sarebbe riuscito ad arrampicarsi sulla scaletta che portava alla piscina fuori terra, montata nella veranda dell’abitazione. Sfuggito all’attenzione degli adulti presenti, è caduto in acqua. Quando i familiari si sono accorti di quanto accaduto, hanno immediatamente lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, mentre la famiglia – molto conosciuta in zona per la gestione di un oleificio – stava trascorrendo le vacanze estive.
I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Intanto, il Comune di Santa Croce Camerina, profondamente scosso, ha proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi estivi previsti per la serata.
