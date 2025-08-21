Tragedia a Caucana: bimbo di due anni annega nella piscina di casa

RAGUSA - Un bambino di appena due anni, Raffaele Sallemi, è morto questa mattina annegando nella piscina della casa di villeggiatura della famiglia a Caucana, località balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.Il piccolo, nato a Comiso e da poco aveva compiuto due anni, sarebbe riuscito ad arrampicarsi sulla scaletta che portava alla piscina fuori terra, montata nella veranda dell’abitazione. Sfuggito all’attenzione degli adulti presenti, è caduto in acqua. Quando i familiari si sono accorti di quanto accaduto, hanno immediatamente lanciato l’allarme.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, mentre la famiglia – molto conosciuta in zona per la gestione di un oleificio – stava trascorrendo le vacanze estive.I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Intanto, il Comune di Santa Croce Camerina, profondamente scosso, ha proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi estivi previsti per la serata.