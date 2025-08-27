Tifone Kajiki: otto morti tra Thailandia e Vietnam, allerta per ulteriori piogge

Il tifone Kajiki e le inondazioni da esso provocate hanno causato la morte di otto persone, una in Thailandia e sette in Vietnam, secondo quanto riferito dalle autorità mercoledì. Il governo vietnamita ha inoltre avvertito dell’arrivo di ulteriori precipitazioni intense.
In Thailandia, le forti piogge hanno provocato inondazioni e smottamenti in otto province, colpendo più di 180 famiglie, secondo il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.
In Vietnam, il tifone ha danneggiato e allagato più di 10.000 case e uffici, oltre a 86 ettari di risaie e colture commerciali. Sono stati abbattuti pali della luce, causando blackout per 1,6 milioni di persone, soprattutto nelle province di HaTinh e Nghe An. Le strade di Hanoi sono state gravemente allagate, mentre la capitale si prepara a ospitare la più grande parata della Festa Nazionale per l’80° anniversario dell’indipendenza.
L’agenzia meteorologica nazionale ha previsto che le forti piogge continueranno a colpire le province settentrionali, con accumuli fino a 70 millimetri in tre-sei ore in alcune zone, aumentando il rischio di ulteriori allagamenti.
0 Commenti