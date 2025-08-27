Tifone Kajiki: otto morti tra Thailandia e Vietnam, allerta per ulteriori piogge

Ile le inondazioni da esso provocate hanno causato la morte di, una ine sette in, secondo quanto riferito dalle autorità mercoledì. Il governo vietnamita ha inoltre avvertito dell’arrivo di ulteriori precipitazioni intense.

In Thailandia, le forti piogge hanno provocato inondazioni e smottamenti in otto province, colpendo più di 180 famiglie, secondo il Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri.

In Vietnam, il tifone ha danneggiato e allagato più di 10.000 case e uffici, oltre a 86 ettari di risaie e colture commerciali. Sono stati abbattuti pali della luce, causando blackout per 1,6 milioni di persone, soprattutto nelle province di HaTinh e Nghe An. Le strade di Hanoi sono state gravemente allagate, mentre la capitale si prepara a ospitare la più grande parata della Festa Nazionale per l’80° anniversario dell’indipendenza.

L’agenzia meteorologica nazionale ha previsto che le forti piogge continueranno a colpire le province settentrionali, con accumuli fino a 70 millimetri in tre-sei ore in alcune zone, aumentando il rischio di ulteriori allagamenti.