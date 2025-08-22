Spinazzola, ciclista travolto e ucciso: arrestato il pirata della strada

SPINAZZOLA - Una tragedia si è consumata ieri sera sulla provinciale 4, nel territorio di Spinazzola (provincia di Barletta-Andria-Trani). Un uomo di 41 anni, originario del Bangladesh e ospite di un centro di accoglienza del posto, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva la strada in bicicletta.Il conducente della vettura, un giovane di 20 anni con precedenti, dopo l’impatto ha abbandonato il mezzo in una contrada di campagna tra Spinazzola e Genzano di Lucania, dandosi alla fuga. Poche ore più tardi, accompagnato dal proprio avvocato, si è presentato spontaneamente ai carabinieri.L’auto è stata rintracciata e sequestrata dai militari grazie alle testimonianze raccolte sul posto e all’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini della Procura chiariranno ora la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità del giovane automobilista.