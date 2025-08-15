Sinner travolge Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati

Cincinnati (USA) – Jannik Sinner conferma di essere in uno stato di forma straordinario. Il numero 1 del mondo ha superato con un clamoroso 6-0, 6-2 il canadese Félix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, chiudendo la pratica in appena 1 ora e 11 minuti di gioco.Il match è stato a senso unico sin dall’inizio: Sinner ha imposto il suo ritmo, alternando profondità e accelerazioni letali, concedendo all’avversario soltanto una manciata di punti nei primi sei game. Il primo set è volato via in 28 minuti con un pesante bagel (6-0).Nel secondo parziale, un lieve passaggio a vuoto ha permesso ad Auger-Aliassime di portarsi avanti 2-0, ma la reazione dell’azzurro è stata immediata e devastante: sei giochi consecutivi, chiudendo il match con l’ennesimo vincente di rovescio.Con questa vittoria, il campione altoatesino approda in semifinale, dove sfiderà il vincente della sfida tra Holger Rune e Terence Atmane.