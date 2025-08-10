Sava: esplosione di una bombola di gas in una villa, grave un uomo

– Momenti di terrore nel primo pomeriggio di domenica 10 agosto in una villa di, nei pressi della provinciale Sava–Torricella, dove l’esplosione di una bombola di gas ha provocato gravi ferite a un uomo e danni ingenti all’immobile.

All’interno della casa si trovava una famiglia di quattro persone – padre, madre e due figli – quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata la violenta deflagrazione.

L’uomo, colpito in pieno dall’onda d’urto e dalle fiamme, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sull’85% del corpo. Trasportato in condizioni critiche all’Ospedale Giannuzzi di Manduria, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. La moglie, anche lei coinvolta, ha riportato ustioni di secondo grado ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesi, per fortuna, i due figli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria e i Carabinieri di Sava, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.