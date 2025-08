Putin incontra l’inviato speciale di Trump: colloquio “utile e costruttivo”

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino Steve Witkoff, inviato speciale di Donald Trump, per discutere le prospettive di sviluppo della “partnership strategica” tra Russia e Stati Uniti. Secondo Yuri Ushakov, ex ambasciatore russo negli Usa, l’incontro ha scambiato “segnali” tra le due parti, senza rivelare dettagli. Il Cremlino valuta inoltre la possibilità di offrire una tregua aerea sull’Ucraina in concessione agli Usa, riferisce Bloomberg.

Trump ha dichiarato che dopo l’incontro deciderà sulle sanzioni secondarie rivolte ai Paesi che acquistano energia russa, mentre il presidente ucraino Zelensky chiede a Washington di intensificare la pressione su Mosca per porre fine alla guerra.

Continuano i raid russi in Ucraina

Nelle ultime 24 ore, i raid aerei russi hanno provocato almeno cinque morti e decine di feriti. Odessa è stata attaccata dall’alba con almeno 20 droni, mentre un bombardamento nel distretto di Zaporizhzhia ha ucciso due persone e ferito 12, tra cui quattro bambini, colpendo un centro ricreativo. Zelensky ha definito l’attacco “una crudeltà volta a intimidire”.