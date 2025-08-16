Milano, uccide il compagno malato e chiama la Polizia: arrestata 64enne

MILANO – Tragedia nella notte di Ferragosto in via Pomposa, zona Corvetto. Una donna di 64 anni, Antonia Nunzia Mancini, ha ucciso il compagno Vincenzo Ferrigno, 73 anni, con cui conviveva da oltre quarant’anni.Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo – malato da tempo a seguito di un ictus – è stato prima colpito con alcuni fendenti mentre era a letto, poi soffocato con un cuscino. Subito dopo l’accaduto, la donna è scesa in strada e ha dato l’allarme, confessando l’omicidio agli agenti della Polizia intervenuti sul posto.Alla base del gesto, secondo quanto riferito dalla stessa Mancini, ci sarebbero state le gravi condizioni fisiche del compagno, che da tempo necessitava di assistenza continua. La 64enne è stata arrestata e condotta in Questura, mentre la salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente del delitto.