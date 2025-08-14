Milano, oggi i funerali di Cecilia De Astis. Tre minori allontanati dalle famiglie, il quarto è irreperibile

MILANO – Si tengono oggi, nella chiesa di San Barnaba, i funerali di Cecilia De Astis, 71 anni, travolta e uccisa lunedì scorso in via Saponaro, alla periferia sud di Milano, da un’auto rubata guidata da un gruppo di giovanissimi rom.

A bordo del veicolo c’erano quattro minori tra gli 11 e i 13 anni, compresa una ragazzina. Non essendo imputabili per legge, i ragazzi sono stati presi in carico dalle autorità minorili. Nella notte tra il 13 e il 14 agosto, la polizia locale – su disposizione della Procura minorile e in attesa delle decisioni del Tribunale – ha collocato tre dei giovani in un luogo sicuro, dopo che le famiglie si erano allontanate senza comunicare le proprie intenzioni.

Una delle minori è stata fermata sull’autostrada A6 Torino–Savona, nei pressi del casello di Fossano, diretta verso Ventimiglia. Gli altri due, fratelli tra cui il conducente dell’auto, sono stati rintracciati in un terreno agricolo a Beinasco (Torino). Tutti e tre saranno trasferiti in comunità protette, con il supporto del pronto intervento minori del Comune di Milano.

Sono in corso le ricerche per rintracciare il quarto ragazzino, ancora irreperibile.

