Milano, 72enne travolta e uccisa da un’auto rubata: fuggiti i quattro a bordo

MILANO – Tragedia poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. Una donna di 72 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada, all’altezza del civico 40.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta – con a bordo quattro ragazzi, tra cui il conducente, probabilmente minorenni – aveva targa francese ed era stata rubata la notte precedente a dei turisti. Dopo l’impatto, il veicolo è stato abbandonato e gli occupanti sono fuggiti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, a cui sono affidate le indagini. Il pubblico ministero di Milano, Enrico Pavone, aprirà un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.