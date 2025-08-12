Jesolo: ritrovato il corpo senza vita del bambino disperso in acqua

JESOLO - Intorno alle 3 di notte, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita del bambino di cui si erano perse le tracce ieri a Jesolo. Il corpo è stato individuato sul fondo del mare, a circa due metri di profondità, vicino ai frangiflutti, poco distante dal punto in cui il piccolo si era tuffato.

Il ritrovamento è stato reso possibile dall’utilizzo della strumentazione SONAR in dotazione ai sommozzatori, che consente di rilevare elementi e tracce sui fondali marini.