Gaza, Trump annuncia una “grande riunione”. Netanyahu: “Impediremo lo Stato palestinese”

WASHINGTON – Il presidente Usa Donald Trump presiederà oggi una “grande riunione” sulla situazione a Gaza, come annunciato dall’inviato Usa Steve Witkoff. Un appuntamento che arriva mentre in Israele cresce la tensione politica e militare.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, intervenendo al termine della riunione del gabinetto di sicurezza, ha ribadito la linea dura:
“Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme”.
In un passaggio dal tono criptico, Netanyahu ha aggiunto:
“È iniziato a Gaza e finirà a Gaza. Ho detto che avremmo costruito e mantenuto parti della nostra terra, della nostra patria, e lo stiamo facendo”.
Un messaggio che conferma l’orientamento dell’esecutivo israeliano a proseguire senza aperture diplomatiche, mentre la comunità internazionale resta divisa sulla gestione del conflitto e sul futuro della Striscia.
