Dario Argento ricoverato a Ischia per crisi respiratoria: “Sto bene, mi riprendo subito”

ISCHIA – Paura questa mattina per Dario Argento, maestro del cinema horror italiano, ricoverato all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a seguito di una crisi respiratoria legata a una malattia cronica di cui soffrirebbe da tempo.L’85enne regista, in vacanza sull’isola, avrebbe accusato un malore nelle ultime ore. Il peggioramento delle condizioni lo ha spinto a rivolgersi al pronto soccorso, dove i medici hanno effettuato accertamenti approfonditi.A quanto si apprende da fonti sanitarie, ad Argento sarebbe stata diagnosticata una polmonite riacutizzata. Le sue condizioni generali sono buone: il regista è vigile, cosciente e ha rassicurato medici e infermieri dicendo: «Fate presto, devo tornare al lavoro» e «Sto bene, mi riprendo subito».Dopo i controlli iniziali, Argento è stato trasferito in via precauzionale nell’Unità di terapia intensiva coronarica (Utic) del Rizzoli, dove resterà sotto osservazione. I sanitari confermano che il ricovero non è legato a un peggioramento grave, ma a una scelta prudenziale, viste l’età e le patologie pregresse del regista.