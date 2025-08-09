Botulino, morta a Cagliari una delle otto persone intossicate alla Fiesta Latina di Monserrato

CAGLIARI – Si aggrava il bilancio dell’intossicazione da botulino che a fine luglio aveva colpito otto persone a Cagliari, dopo aver consumato salsa guacamole durante la “Fiesta Latina” di Monserrato. Oggi è deceduta una donna di 38 anni, ricoverata inizialmente all’ospedale Brotzu e poi trasferita al Businco. Era stata tra le prime a manifestare i sintomi dell’avvelenamento alimentare.La vicenda si inserisce in un quadro nazionale già preoccupante: solo ieri, in provincia di Cosenza, un uomo è morto e altre 12 persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa acquistato presso un food truck a Diamante. Poche ore più tardi, un’altra donna è deceduta nel Cosentino in un episodio legato alla stessa contaminazione.Le autorità sanitarie ribadiscono l’importanza di un’accurata conservazione e preparazione degli alimenti, soprattutto in contesti di vendita ambulante o eventi pubblici, per prevenire il rischio di botulismo, una patologia rara ma potenzialmente letale.