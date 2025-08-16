Bolzano, due neonati morti al San Maurizio per infezione da Serratia: sospeso un detergente in tutti gli ospedali

BOLZANO – Tragedia all’ospedale, dove due neonati prematuri sono deceduti tra il 12 e il 13 agosto a causa di un’infezione da, un batterio diffuso nell’ambiente ma pericoloso per chi ha difese immunitarie molto deboli, come i bambini nati prematuramente.

A seguito dei decessi, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, su disposizione dell’autorità giudiziaria e con l’intervento dei NAS dei Carabinieri, ha disposto in via precauzionale la sospensione immediata dell’uso di un detergente lavapiatti potenzialmente contaminato, non solo al San Maurizio ma in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. La misura resterà in vigore fino al completamento delle analisi e alla revoca ufficiale.

Intanto, nel reparto di terapia intensiva neonatale, le condizioni degli altri dieci neonati prematuri ricoverati restano stabili. L’Azienda sanitaria ha inoltre precisato che il reparto di Ostetricia e tutti gli altri reparti e servizi dell’ospedale continuano a operare regolarmente e non risultano coinvolti nella vicenda.

Le indagini proseguono per accertare l’origine dell’infezione e stabilire eventuali responsabilità.