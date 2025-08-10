Bambino di 5 anni salvato dai vigili del fuoco dopo che l’auto è finita nel fiume Sile: ricoverato in gravi condizioni

JESOLO - Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova dopo essere stato estratto dall’auto finita nel fiume Sile a Jesolo (Venezia). L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo via Piave a Jesolo paese. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito nel fiume.

I genitori del bambino sono riusciti a uscire dall’auto illesi e a chiamare immediatamente i soccorsi, mentre il piccolo, seduto sul seggiolino e agganciato con le cinture di sicurezza, è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo che stava affondando. Grazie all’intervento tempestivo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno operato a una profondità di circa sette metri, il bambino è stato liberato e trasferito d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sono gravi e la prognosi riservata. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.