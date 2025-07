Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli: scossa di magnitudo 4.0 avvertita in tutta la città

NAPOLI – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita questa mattina, alle ore 9:14, a Napoli e nelle aree circostanti, generando momenti di forte apprensione tra la popolazione. L’evento sismico, legato al fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, ha avuto un epicentro localizzato lungo la costa di Bagnoli Dazio, a una profondità di 2,5 chilometri.Il sisma è stato nitidamente percepito in numerosi quartieri del capoluogo campano, inclusi Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo e Vomero, ma anche in diverse località della provincia come Quarto e Pozzuoli. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa fa parte della recente attività bradisismica che interessa l’area flegrea.Non sono stati registrati danni a persone o edifici, ma in molti hanno segnalato la forte percezione della scossa anche ai piani bassi. “Porte e balconi hanno cominciato a sbattere e i lampadari a oscillare in modo sensibile”, ha raccontato un residente. In seguito all’evento, numerose persone si sono riversate in strada, colte dalla paura.Subito dopo la scossa principale, ne sono seguite altre di intensità inferiore. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno effettuato sopralluoghi in tutta l’area interessata per escludere eventuali criticità. Le centrali operative hanno ricevuto centinaia di chiamate da parte di cittadini preoccupati.