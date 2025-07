Paura nella notte a Bari: incendio fuori dalla pizzeria "Pizza e Core"

CARBONARA DI BARI – Attimi di paura questa notte in, dove unsi è sviluppato all’esterno della nota pizzeria, creando momenti di forte tensione tra i residenti e i presenti.

Le fiamme hanno coinvolto la parte esterna del locale, danneggiando gravemente un gazebo adiacente alla struttura. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino e sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero all’interno del locale.

Al momento non si esclude l’ipotesi dolosa: le autorità stanno effettuando i rilievi necessari per accertare le cause del rogo, analizzando anche eventuali immagini di videosorveglianza nella zona.