Ondata di calore: 20 città da bollino rosso, vittime in Sardegna e allerta temporali al Nord

BERGAMO - L’Italia continua a fare i conti con l’ondata di calore provocata dall’, che sta spingendo le temperature oltre i 40 gradi in molte aree del Paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi sono, ma, da nord a sud.

Pronto soccorso sotto pressione: +20% di accessi

La pressione sulle strutture sanitarie è in costante aumento: i pronto soccorso stanno registrando un aumento del 20% degli accessi, in gran parte legati a malori da calore, disidratazione e colpi di sole, soprattutto tra anziani e persone con patologie croniche.

Purtroppo, si contano diverse vittime. Due turisti sono morti in Sardegna dopo essersi sentiti male in spiaggia, uno a Budoni e l’altro a San Teodoro, dove la colonnina di mercurio ha superato i 40°C. Un camionista è stato trovato senza vita all’alba nel suo tir lungo l’autostrada A4, tra Sirmione e Peschiera del Garda, in provincia di Brescia. A Genova, un uomo di 85 anni è morto al Pronto Soccorso del San Martino, dove era arrivato in condizioni critiche per disidratazione.

Lavoro e caldo: firmato protocollo per la sicurezza

Nel frattempo, è stato firmato un protocollo quadro tra il Ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi legati alle alte temperature sui luoghi di lavoro. Il documento prevede interventi mirati nei settori più esposti, come edilizia, logistica e agricoltura.

Fa discutere anche il caso dei raider – i lavoratori delle consegne – che in diverse città continuano a lavorare sotto il sole cocente, spesso incentivati a consegnare anche nelle ore più critiche. La Regione Piemonte ha deciso di estendere a loro l’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto durante le ore di massimo rischio.

Temporali e vento forte: il caldo lascia spazio al maltempo

Nonostante il caldo ancora opprimente in molte regioni, l’instabilità atmosferica avanza al Nord. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per temporali intensi in Lombardia e Toscana, con raffiche di vento e possibilità di grandine.

A Firenze si è abbattuta una violenta bufera di vento, che ha provocato la caduta di alberi e disagi alla circolazione. A Siena, a causa della pioggia, è stato rinviato a oggi il Palio, inizialmente previsto per ieri.

Caldo record anche in Europa

L’ondata di calore non risparmia il resto d’Europa. A Parigi, per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, è stata chiusa la Tour Eiffel. Anche in Spagna si registrano malori e decessi, in particolare nelle regioni centrali e meridionali, dove il caldo sta raggiungendo livelli storici.