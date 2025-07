Grave incidente sulla SP3 a Bernalda: una donna perde la vita, quattro feriti

– Ancora sangue sulle strade lucane. Una donna di 45 anni, residente a Matera, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6, lungo la Strada Provinciale 3 nel territorio comunale di Bernalda, all’altezza del Motel San Marco.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Oltre alla vittima, si registrano quattro feriti, soccorsi dal personale sanitario del 118 Basilicata e trasportati in ospedale. Sul luogo è intervenuta anche l’eliambulanza, atterrata per facilitare il trasferimento di almeno uno dei feriti in condizioni più critiche.

All’intervento hanno partecipato tre mezzi di soccorso, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Pisticci-Tinchi e ai carabinieri della compagnia di Pisticci. Una pattuglia della polizia del commissariato locale è giunta per gestire la viabilità.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con attivazione di percorsi alternativi: i veicoli provenienti da Matera sono stati deviati su Ferrandina Scalo e successivamente sulla Basentana, mentre quelli in arrivo da Metaponto sono stati indirizzati verso Ginosa Marina/Pantano oppure sulla stessa Basentana.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le cause dello scontro.