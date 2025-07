Conversano si prepara a rivivere il Medioevo: tornano “Le Notti della Contea”

Conversano (BA), 17 luglio 2025 – La città di Conversano si appresta a immergersi nuovamente nel fascino del Medioevo con la decima edizione de “Le Notti della Contea”, la storica rievocazione medievale in programma l’1, 2 e 3 agosto 2025 nel suggestivo scenario di Piazza Castello e del Borgo Antico.L’evento sarà presentato ufficialmente martedì 22 luglio alle ore 10:30 nella Sala “Di Jeso” del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia a Bari.Alla conferenza stampa interverranno:• Viviana Matrangola, assessora alla Cultura della Regione Puglia;• Lucia Parchitelli, consigliera regionale e presidente della VI Commissione Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro;• Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano;• Katia Sportelli, assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Conversano;• Maria Manola Gungolo, presidentedell’Associazione “SensAzioni del Sud”; • Gabriele Corianò, direttore artistico dell’evento.Tema 2025: “La Fede & l’Eresia”Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà “La Fede & l’Eresia”, un tema storico e culturale che attraverserà spettacoli, performance teatrali e approfondimenti storici, offrendo una riflessione su uno dei momenti più controversi e affascinanti del Medioevo.Momento culminante della manifestazione sarà il grande Corteo Storico Multiepoca, la sera del 3 agosto, con oltre 400 rievocatori provenienti da tutta Italia. Il corteo si snoderà per più di 3 chilometri, con il saluto finale del Conte Giangirolamo, interpretato dall’inviato di “Striscia la Notizia” Jimmy Ghione, affacciato dalla balconata del castello, tra danze rinascimentali e spettacoli di bandiere.Tre giorni tra storia, arte e gustoIl programma si apre il 1° agosto alle 18:00 con “La Contesa delle Contrade”, una sfida tra antichi giochi medievali e spettacoli per bambini. A partire dalle 20:00, il borgo si animerà con spettacoli di giocoleria, accampamenti militari, mostre d’arte, laboratori didattici e visite guidate. Nelle serate del 2 e 3 agosto, spazio anche alla rievocazione di scene di vita quotidiana medievale, per offrire al pubblico un’immersione completa nel passato.Ogni sera sarà attiva l’area gastronomica, dove sarà possibile degustare pietanze medievali e birra artigianale, per un’esperienza multisensoriale tra storia e tradizione.Un evento radicato e riconosciutoNata nel 2014, “Le Notti della Contea” è oggi uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale pugliese. L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dall’Università degli Studi di Bari, dal CERS (Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche) e dal CIANS, con la direzione artistica a cura di Core Live Show e l’organizzazione dell’Associazione “SensAzioni del Sud” e del Gruppo Storico Città di Conversano.Tra i partner ufficiali figurano la Banca di Credito Cooperativo di Conversano e Tempocasa Conversano.Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito ufficiale: 🔗 www.lenottidellacontea.it ⸻