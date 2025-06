Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Napoli, circolazione ferroviaria rallentata

CAMPI FLEGREI – Unaha colpito oggi l’area deialle ore, con, secondo quanto rilevato dall’. L’è stato localizzato nei pressi di, a una

La scossa è stata nettamente avvertita anche a Napoli e in diversi comuni dell’area metropolitana, provocando panico tra la popolazione: in molti si sono precipitati in strada, in particolare nei quartieri occidentali del capoluogo partenopeo.

La magnitudo odierna eguaglia quella del 13 marzo scorso, rappresentando una delle scosse più forti degli ultimi 40 anni nella zona flegrea, che da mesi è interessata da un'intensa attività sismica legata al bradisismo.

A seguito del sisma, la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale, per permettere i controlli alle infrastrutture. Al momento si registrano forti rallentamenti e disagi per i viaggiatori, in attesa del ripristino completo del servizio.

Nei giorni precedenti erano già state registrate scosse di minore intensità, ma l’evento odierno rappresenta un picco significativo che ha riacceso l’allerta nella popolazione e tra le autorità. Le squadre della Protezione Civile e i tecnici comunali stanno effettuando sopralluoghi per verificare eventuali danni a edifici e infrastrutture, anche se non risultano al momento feriti o crolli gravi.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere la calma, seguire gli aggiornamenti ufficiali e segnalare eventuali criticità alle Forze dell’Ordine o alla Protezione Civile.