Stock Gain, la società che ha anticipato l’inflazione e cavalcato il boom delle materie prime

Negli ultimi anni, gli investimenti legati alle materie prime sono tornati prepotentemente al centro dell’attenzione. Se oggi oro, petrolio, gas naturale e litio occupano un posto chiave nei portafogli di molti investitori, non è stato sempre così. Fino a poco tempo fa, l’interesse per le commodity era relegato a una nicchia di operatori specializzati.

E proprio in quella nicchia ha scelto di posizionarsi StockGain, società indipendente celebre per aver previsto con largo anticipo alcuni dei principali trend macroeconomici degli ultimi anni.

Previsione dell’inflazione e scommessa vincente sul petrolio

Nel 2021, mentre buona parte del settore finanziario parlava ancora di “inflazione transitoria”, StockGain lanciava pubblicamente l’allarme: l’aumento dei prezzi non sarebbe stato passeggero. “L’inflazione è strutturale, non temporanea”, dichiaravano allora gli analisti dell’azienda, sottolineando l’impatto delle politiche monetarie espansive post-Covid e delle tensioni sulle catene di approvvigionamento.

In quello stesso periodo, StockGain si posizionava sul petrolio, quando i prezzi erano ancora molto lontani dai livelli che avrebbero toccato un anno dopo. Un’intuizione vincente: diverse società energetiche selezionate dal team hanno generato rendimenti anche in tripla cifra percentuale per gli investitori che hanno replicato le operazioni.

Anticipare i cicli: crollo del 2022 e risalita dei metalli preziosi

Nel 2022, in pieno eccesso di fiducia sui mercati azionari globali, StockGain prevedeva un crollo imminente, causato dalla stretta monetaria della Federal Reserve e dalla bolla sui titoli growth. Anche in quel caso, la previsione si è rivelata fondata.

Contemporaneamente, l’azienda ha rafforzato l’esposizione su oro, argento e altri metalli strategici, anticipando la rotazione degli investitori verso asset rifugio e comparti legati alla transizione energetica.

Un approccio verticale e focalizzato

Il punto di forza di Stock Gain è proprio il suo approccio verticale e specializzato sulle materie prime. Mentre molte società preferiscono offrire portafogli diversificati “per tutti i gusti”, StockGain ha deciso di approfondire in modo scientifico un singolo macro-settore, con analisti dedicati e studio continuo dei fattori geopolitici, ciclici e monetari che muovono le commodity.

Questa scelta ha permesso all’azienda di ottenere performance anche superiori al 15–20% annuo, in alcuni casi grazie a investimenti mirati in singole azioni di società energetiche, minerarie o legate all’estrazione di metalli critici.

Nessuno è perfetto, ma la preparazione fa la differenza

Lo stesso team di StockGain è il primo a non promettere perfezione, né tantomeno risultati garantiti. Ma ciò che rende il modello dell’azienda diverso è la profondità dell’analisi e la chiarezza nella condivisione delle proprie operazioni.

“Non siamo infallibili, ma investiamo in prima persona e studiamo ogni giorno. Questo approccio aumenta enormemente le probabilità di successo rispetto a chi si affida all’improvvisazione o all’intuizione del momento”, spiega Emanuele il fondatore.

A dimostrazione della serietà del progetto, StockGain non ha recensioni negative verificate online, anzi le opinioni che si trovano sono generalmente positite e ha superato quota 3.000 clienti attivi in Italia, con una crescita costante guidata dal passaparola e dalla credibilità.

Un punto di riferimento per chi cerca solidità e coerenza

In un settore spesso contaminato da promesse esagerate, corsi-lampo e gruppi WhatsApp truffaldini, StockGain rappresenta una delle poche realtà indipendenti che punta su un modello fondato su:

• studio verticale di un settore sottovalutato ma strategico;

• condivisione trasparente dell’operatività reale;

• risultati storici coerenti con le previsioni pubblicate;

• nessuna consulenza mascherata o vendita di prodotti.

In un mondo finanziario sempre più confuso, la specializzazione può fare la differenza. StockGain ha scelto una strada meno battuta, ma che negli ultimi anni si è dimostrata sorprendentemente efficace.