Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 3.2 alle 5 del mattino

ROMA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle ore 5:00 di questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. A darne notizia è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha localizzato l’epicentro tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, con un ipocentro molto superficiale, a soli 3 chilometri di profondità.Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, soprattutto nei quartieri più vicini all’epicentro. Alcuni residenti sono scesi in strada, spaventati dalla scossa. Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.Secondo i dati raccolti dall’INGV, tra l’una e le sei del mattino si sono verificate almeno altre dieci scosse di minore intensità nella stessa zona, a conferma di un’attività sismica ancora in corso, tipica della dinamica bradisismica che da tempo interessa l’area flegrea.Le autorità locali, in costante contatto con la Protezione Civile e l’Osservatorio Vesuviano, continuano a monitorare la situazione. Intanto, i cittadini sono invitati a seguire solo fonti ufficiali e a non diffondere notizie non verificate.L’area dei Campi Flegrei è una delle zone vulcaniche più sorvegliate d’Europa, soggetta da anni a un lento sollevamento del suolo. Proprio per questo, ogni scossa viene attentamente analizzata dagli esperti per valutare eventuali evoluzioni del fenomeno.