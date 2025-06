Referendum e ballottaggi: urne aperte in tutta Italia, affluenza alle 12 al 7,4%. Scontro politico sul silenzio elettorale

– Urne aperte in tutta Italia oggi, domenica 8 giugno, e lunedì 9, per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. I seggi resteranno aperti, mentre. Affluenza ancora contenuta:, secondo i dati del Ministero dell’Interno.

I quesiti referendari sono stati promossi da forze di opposizione e movimenti civici, toccando temi chiave come le tutele sul lavoro, il salario minimo, il reintegro in caso di licenziamento illegittimo, e la semplificazione per l’ottenimento della cittadinanza per chi nasce in Italia da genitori stranieri. Per essere considerati validi, i referendum devono raggiungere il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto.

Scontro sul silenzio elettorale

A poche ore dall'apertura dei seggi, il clima politico si è infiammato. Dal palco della manifestazione di Roma, i leader di PD, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra – Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli – hanno rinnovato l'appello al voto, chiedendo ai cittadini di partecipare "per difendere la democrazia e i diritti fondamentali". Un appello che ha suscitato forti polemiche nel centrodestra, che ha accusato i leader progressisti di violazione del silenzio elettorale.

La maggioranza di governo ha scelto ufficialmente la linea dell’astensione, giudicando i referendum “strumentali” e “inutili”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si recherà al seggio, ma non ritirerà le schede, un modo per esercitare il diritto di non partecipare senza essere esclusa dalle consultazioni per i ballottaggi.

Anche il ministro Nordio si sfila

Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato che non andrà a votare, rivendicando la sua decisione come “un diritto costituzionale”. Le sue parole hanno alimentato il dibattito, soprattutto alla luce del fatto che uno dei quesiti riguarda proprio il sistema giudiziario e il rapporto tra lavoratori e imprese.

Ballottaggi e amministrative

In parallelo ai referendum, si vota oggi e domani anche per i ballottaggi delle elezioni comunali in 13 Comuni italiani, tra cui Taranto e Matera, considerati politicamente strategici. In Sardegna, invece, si tengono i primi turni in numerosi centri, tra cui Nuoro.

Partiti e osservatori sono con il fiato sospeso: l’affluenza nei referendum è il primo dato chiave da monitorare. Se i quesiti non raggiungeranno il quorum, l’intera consultazione sarà annullata, ma il segnale politico, in ogni caso, sarà forte.

I dati aggiornati sull'affluenza saranno diffusi nel pomeriggio e nella mattinata di lunedì, quando si tireranno le somme sulla partecipazione dei cittadini italiani in un appuntamento cruciale per diritti civili e politiche del lavoro.