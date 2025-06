Palermo, operazione antimafia: 29 misure cautelari contro affiliati a “Cosa Nostra”

Nuovo duro colpo a “Cosa Nostra” palermitana: i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito, nelle scorse ore,emesse dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, su richiesta della. Le persone coinvolte, 13 delle quali già detenute, sono accusate – a vario titolo – di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi,

Le indagini, condotte tra il 2023 e il 2025 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, si sono concentrate sulle articolazioni territoriali del mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova, da sempre tra i più potenti e radicati della città.

Dalla droga al gioco d’azzardo online: il volto moderno di “Cosa Nostra”

Il blitz rappresenta l’ideale prosecuzione dell’operazione “Grande Inverno” dello scorso febbraio, che aveva portato a 181 arresti. I soggetti colpiti oggi non erano stati raggiunti dai provvedimenti precedenti, ma la loro posizione è stata rivalutata alla luce di nuovi elementi investigativi.

Le indagini hanno confermato che “Cosa Nostra”, pur rimanendo legata ai rituali e alle gerarchie tradizionali, ha saputo adattarsi ai tempi, sfruttando strumenti digitali e comunicazioni criptate per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Parallelamente, continua a esercitare un forte controllo sul territorio, imponendo la propria influenza attraverso il racket, la gestione delle piazze di spaccio e il dominio sul gioco clandestino.

Droga, violenza e armi: la struttura criminale resta solida

Tra le attività più redditizie per l’organizzazione emerge, ancora una volta, il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e droghe sintetiche. Il controllo delle piazze di spaccio consente all’organizzazione di imporre una “tassa” ai pusher, con ritorsioni violente per chi non rispetta le regole. I proventi vengono reinvestiti o destinati al sostentamento delle famiglie dei detenuti.

Anche il gioco d’azzardo online rappresenta una voce importante nei bilanci criminali del mandamento: la gestione dei cosiddetti “pannelli di gioco” garantisce ingenti entrate, oltre a rafforzare il controllo sul territorio.

Le forze dell’ordine hanno inoltre accertato una preoccupante disponibilità di armi da fuoco da parte della consorteria, con episodi documentati di cessione e vendita. Numerosi, infine, i casi di pestaggi e intimidazioni registrati, a conferma del ricorso sistematico alla violenza per la risoluzione dei conflitti interni ed esterni.

Un’organizzazione ancora vitale

L’operazione conferma che “Cosa Nostra”, pur colpita da numerosi arresti e processi negli ultimi anni, mantiene una struttura coesa, pericolosa e profondamente radicata nel tessuto economico e sociale della città. Il ritorno al protagonismo dei mandamenti cittadini, rispetto a quelli periferici, testimonia un equilibrio criminale in continua evoluzione.

L’indagine è solo l’ultimo tassello di un’azione repressiva coordinata dalla Procura di Palermo, con l’obiettivo di smantellare una rete criminale che continua a rappresentare una minaccia concreta e attuale per la sicurezza e la legalità nel territorio siciliano.