Netanyahu elogia Trump: “Decisione coraggiosa, cambierà la storia”

"La decisione di Trump è coraggiosa e cambierà la storia". Con queste parole il primo ministro israelianoha commentato l’attacco condotto daglicontro tre siti nucleari strategici in, annunciato ufficialmente dal presidente americano

In un messaggio video diffuso nella giornata di oggi, Netanyahu ha espresso la sua piena approvazione per l'operazione militare ordinata dalla Casa Bianca, definendola una "dimostrazione di forza impressionante e giusta" e congratulandosi direttamente con il presidente statunitense.

“Congratulazioni presidente Trump. La sua audace decisione di colpire gli impianti nucleari iraniani con la forza impressionante e giusta degli Stati Uniti cambierà la storia”, ha dichiarato il premier israeliano.

Netanyahu ha poi sottolineato l'importanza strategica dell'intervento, definendolo una svolta epocale che potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente:

“L’operazione americana dimostra ancora una volta che l’America è davvero insuperabile. Questo intervento rappresenta un punto di svolta nella storia che aiuterà a condurre il Medio Oriente – e non solo – verso un futuro di prosperità e pace.”

Le parole del premier israeliano arrivano in un momento di altissima tensione geopolitica, dopo che il presidente Trump ha confermato nella notte tra il 21 e il 22 giugno l’attacco simultaneo a tre impianti nucleari iraniani: Fordow, Tanaz ed Esfahan.

La reazione iraniana non si è fatta attendere: Teheran ha definito l’azione “un atto di guerra”, mentre altri attori regionali, come gli Houthi in Yemen, hanno minacciato ritorsioni.

Il sostegno di Netanyahu evidenzia il forte asse tra Israele e Stati Uniti in questa nuova fase di crisi internazionale, che rischia ora di evolversi in uno scenario di conflitto su larga scala.