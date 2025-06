Mattarella incontra Papa Leone XIV: la pace al centro del primo colloquio ufficiale in Vaticano

– Si è svolta questa mattina la prima visita ufficiale del presidente della Repubblica, eletto lo scorso 8 maggio al soglio pontificio. L'incontro, tenutosi in Vaticano, segna l’avvio di un nuovo capitolo nei rapporti istituzionali tra l’Italia e la Santa Sede sotto il nuovo pontificato.

Il colloquio tra il Capo dello Stato italiano e il successore di Papa Francesco è stato, secondo quanto trapela, approfondito e denso di contenuti. Al centro del confronto, temi di grande attualità e rilevanza globale, a partire dalla pace, filo conduttore dell’agenda internazionale di entrambi i leader.

La pace come priorità condivisa

Il presidente Mattarella ha posto l'accento sull’urgenza di riportare il diritto al centro delle relazioni internazionali. Solo ieri, in un messaggio indirizzato al presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, aveva dichiarato:

“Sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto. Le popolazioni civili sono vittime di conflitti armati senza regole e senza misura, in aperta violazione del diritto internazionale umanitario.”

Temi ripresi oggi anche nel confronto con il Pontefice, con un focus particolare sul conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche sulla crisi in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Gaza, e sul rischio crescente dell’antisemitismo in Europa e nel mondo.

Impegno comune verso i più fragili

Non sono mancati riferimenti alla condizione delle categorie più vulnerabili: le famiglie in difficoltà, gli anziani, i migranti, e i bisognosi, temi da sempre al centro della sensibilità sia di Mattarella che di Papa Leone XIV. Un terreno su cui si prefigura una forte sinergia tra Quirinale e Vaticano, nella comune missione di promuovere giustizia sociale e solidarietà.

Prossimo passo: Papa Leone XIV atteso al Quirinale

Secondo fonti del Quirinale, al termine della visita il presidente Mattarella avrebbe formalizzato l’invito al Papa per una visita di Stato al Palazzo del Quirinale, nel segno di una relazione istituzionale salda e reciproca, fondata sul dialogo, il rispetto e la visione condivisa di un mondo più giusto e pacifico.

L’incontro odierno rappresenta dunque un primo, significativo tassello nella collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Chiesa guidata da Papa Leone XIV, nel segno della continuità e con una chiara vocazione a contribuire alla costruzione della pace in un mondo sempre più segnato da divisioni e conflitti.