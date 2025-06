Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia: nozze da sogno tra lusso, vip e polemiche

– È il giorno del sì per. Dopo una settimana di festeggiamenti esclusivi tra mega yacht, hotel storici e cene da sogno, la coppia ha scelto, nel cuore della laguna veneziana, come cornice per la loro cerimonia nuziale. Un evento tanto sontuoso quanto discusso, che ha catalizzato l’attenzione mediatica internazionale.

Una settimana di lusso e riservatezza

Dal loro arrivo a Venezia, Bezos e Sanchez hanno dato vita a una vera e propria maratona glamour, con eventi a porte chiuse in location d’eccezione: dall’Aman Venice al Gritti Palace, fino a una visita privata all’Arsenale. Le celebrazioni hanno trasformato la città in un salotto esclusivo per circa 200 invitati vip, approdati in laguna a bordo di yacht di lusso e jet privati.

Tra gli ospiti: Kim Kardashian, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady e persino la regina Rania di Giordania. A fare da simbolo della sfarzosità dell’evento, i mega yacht “Arience” e “Kisnet”, attraccati in Laguna per l’occasione.

Cerimonia blindata e fuochi in laguna

La cerimonia, protetta da massicce misure di sicurezza, si svolge nella suggestiva cornice della basilica di San Giorgio Maggiore, con aree circostanti interdette e pattugliamento continuo dei canali da parte delle forze dell’ordine. La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico previsto in laguna, che sigillerà una delle unioni più chiacchierate dell’anno.

Glamour e polemiche

Non sono mancate le critiche e le proteste. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato in Piazza San Marco con lo slogan “No Bezos”, denunciando l’impatto ambientale e simbolico di un evento considerato eccessivo in una città fragile come Venezia.

A far discutere, anche i numeri: il matrimonio avrebbe un costo stimato tra i 10 e i 30 milioni di euro, cifra che rappresenta meno dello 0,013% del patrimonio personale di Bezos, oggi valutato intorno ai 230 miliardi di dollari. Per “compensare”, il fondatore di Amazon ha donato 3 milioni di euro alla città, un gesto che ha comunque diviso l’opinione pubblica tra gratitudine e scetticismo.

Tra favola moderna e città in bilico

Le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si inseriscono in un dibattito più ampio su che tipo di futuro voglia e possa avere Venezia: capitale del turismo di lusso o patrimonio da difendere dalle disuguaglianze e dal cambiamento climatico? In un equilibrio sempre più precario tra vetrina globale e realtà quotidiana, la città oggi si specchia, ancora una volta, nei riflessi dorati di una festa.

E domani? Dopo i fuochi, resta la domanda: Venezia a chi appartiene?