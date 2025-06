Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposano a Venezia: nozze da favola sull’isola di San Giorgio Maggiore

Venezia, 27 giugno 2025 – Si terrà oggi la sontuosa cerimonia nuziale tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, evento clou di una settimana di festeggiamenti esclusivi che ha trasformato Venezia nel centro del jet set internazionale. La cerimonia, celebrata sull’isola di San Giorgio Maggiore, sarà il culmine di un matrimonio blindatissimo, tra yacht di lusso, spettacoli pirotecnici e misure di sicurezza straordinarie.Un matrimonio da sogno (e da milioni)La coppia è arrivata nella città lagunare giorni fa, ospite in alcune delle location più prestigiose della città: dall’Aman Venice al Gritti Palace, passando per l’Arsenale, interamente riservato per eventi privati. La cerimonia si è svolta all’interno dei chiostri di San Giorgio Maggiore, in un contesto scenografico unico, sorvegliato da forze di sicurezza e con accessi rigorosamente controllati.Ospiti da tutto il mondoCirca 200 gli invitati, tutti rigorosamente vip: tra gli altri Kim Kardashian, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, la regina Rania di Giordania e l’ex campione NFL Tom Brady. Molti sono giunti via yacht o jet privato, simbolo del tono sfarzoso dell’intera settimana. Gli yacht “Arience” e “Kismet”, veri e propri palazzi galleggianti, sono stati avvistati nella laguna, diventando icone della sontuosità dell’evento.Sicurezza e protesteL’apparato di sicurezza è stato imponente: canali pattugliati, zone interdette al pubblico, personale in borghese e presidi fissi intorno a San Giorgio. Non sono mancate le polemiche: gli attivisti di Extinction Rebellion hanno manifestato in piazza San Marco con striscioni e slogan “No Bezos”, denunciando l’impatto ambientale e simbolico di un evento percepito da alcuni come una “vetrina del privilegio”.La donazione e il costoBezos ha effettuato una donazione di 3 milioni di euro alla città di Venezia, gesto accolto con interesse ma anche con scetticismo da parte di chi sottolinea la sproporzione rispetto al suo patrimonio, stimato in 230 miliardi di dollari. Il costo stimato del matrimonio, compreso tra 10 e 30 milioni di euro, rappresenta meno dello 0,013% del patrimonio del fondatore di Amazon.Una città tra glamour e contraddizioniL’evento ha riportato l’attenzione mediatica su Venezia come palcoscenico del lusso internazionale, ma ha anche riaperto il dibattito sul futuro sostenibile della città lagunare, sempre più al centro di tensioni tra turismo d’élite, emergenze ambientali e sfide sociali. Tra riflessi glamour, proteste ambientaliste e la magnificenza della laguna, le nozze Bezos-Sanchez resteranno un momento iconico, nel bene e nel male, dell’estate veneziana 2025.