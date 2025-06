Jeff Bezos e Lauren Sanchez: nozze da sogno a Venezia tra gondole, vip e festa all’Arsenale

VENEZIA - Dopo il sontuoso matrimonio sull’isola di San Giorgio il 27 giugno,proseguono i festeggiamenti nella romantica cornice di. La coppia, ormai ufficialmente marito e moglie, ha trascorso il pomeriggio del 28 giugno passeggiando tra calli e canali, prima di concludere la giornata con l’ospitato nelle Tese dell’Arsenale, una delle location più iconiche della Serenissima.

Una tre giorni da favola

Il matrimonio, celebrato in forma privata ma sotto l’occhio attento dei media internazionali, ha visto la presenza di circa 200 ospiti vip, tra cui star del cinema, della moda e della tecnologia. Dopo il sì nella suggestiva chiesa di San Giorgio, i neosposi hanno dedicato il giorno successivo a momenti più rilassati e glamour.

In mattinata, Bezos e Sanchez si sono concessi un pranzo esclusivo all’Harry’s Bar, il celebre ristorante di Arrigo Cipriani, simbolo dell’accoglienza veneziana d’élite, chiuso per l’occasione con la dicitura “evento privato”. Il menù? Firmato dallo chef stellato Fabrizio Mellino, con dolci preparati da Sal De Riso, nome di punta della pasticceria italiana.

Festa all’Arsenale tra fiori, musica e misteri

Ma il vero clou della giornata è stato l’ultimo grande party allestito presso le Tese dell’Arsenale, location spostata all’ultimo momento dalla Scuola Grande della Misericordia per motivi logistici e di sicurezza, anche a causa di possibili contestazioni dei comitati “No Time for Bezos”.

I preparativi per l’evento sono andati avanti per giorni, con tir carichi di piante, fiori, cristalleria, arredi e attrezzature tecniche. L’atmosfera promesse scintille: si parla di un’ambientazione in stile Venezia Settecentesca, anche se alcune voci suggeriscono un tema anni Venti, ispirato a Il Grande Gatsby.

Tra gli ospiti attesi: Kim Kardashian, Orlando Bloom e numerosi altri nomi top dell’entertainment e dell’imprenditoria mondiale. I riflettori restano puntati anche sull’artista misterioso che animerà la serata. Dopo la smentita della presenza di Lady Gaga ed Elton John, le indiscrezioni ruotano attorno al DJ norvegese Kygo e al tenore Matteo Bocelli, già protagonista musicale della cerimonia nuziale.

Il look di Lauren Sanchez: esclusiva da copertina

Lauren Sanchez ha indossato per il suo grande giorno un abito disegnato da Dolce&Gabbana, protagonista anche della copertina digitale di Vogue, che ha ottenuto l’esclusiva sulle nozze. Un vestito elegante e ricercato, simbolo di una cerimonia da sogno immersa nel fascino italiano.

L’ombra della protesta

Mentre la coppia celebra l’amore, si prepara anche la contestazione. I comitati No Bezos hanno annunciato per sabato 29 giugno un corteo che partirà dalla Stazione di Venezia Santa Lucia alle ore 17, con arrivi organizzati da diverse città venete e trentine. Al centro delle critiche: il lusso ostentato e il ruolo di Bezos in questioni ambientali e lavorative globali.

Un jet misterioso e nuove nozze in arrivo?

Nel frattempo, un jet privato atterrato a Venezia dal New Jersey ha riacceso i rumors: forse porta con sé l’artista della serata, o forse qualche altro ospite d’eccezione non ancora svelato. Intanto, nella laguna si vocifera che il prossimo matrimonio di alto profilo potrebbe essere quello tra Bill Gates e la compagna Paula Hurd.

Una Venezia blindata e glamour ha fatto da sfondo al matrimonio dell’anno, tra romanticismo, esclusività e qualche polemica. Ma una cosa è certa: il “sì” di Bezos e Sanchez sarà ricordato a lungo come uno degli eventi più sfarzosi mai visti in laguna.