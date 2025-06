Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: “L’azzurro è una seconda pelle”

ROMA - Laha ufficializzato oggi,, la nomina dicome. La presentazione ufficiale si svolgerà, presso l’

Dopo le mancate qualificazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022, l’Italia volta pagina puntando su una figura carismatica e dal forte legame con la maglia azzurra. Per Gattuso, ex centrocampista del Milan e campione del mondo nel 2006, si apre un nuovo capitolo professionale, questa volta alla guida della squadra che per anni ha rappresentato sul campo con grinta e cuore.

Gravina: “Simbolo del calcio italiano”

Ad accompagnare l’annuncio, le parole del presidente federale Gabriele Gravina, che ha spiegato la scelta della Federazione:

“Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”.

Gravina ha inoltre sottolineato che questa nomina rientra in un progetto di rilancio del sistema calcio italiano, dove la Nazionale continua a rappresentare un riferimento “centrale e strategico”.

Nuovo ciclo, stessa passione

Gattuso dovrà ora ricostruire una Nazionale solida, capace di qualificarsi ai prossimi Campionati del Mondo e tornare competitiva nei grandi tornei. Al centro della sua missione ci saranno identità di gioco, spirito di squadra e valorizzazione dei giovani. Un lavoro importante, che arriva in un momento delicato per il movimento calcistico nazionale.

Reduce dalle esperienze da allenatore in club come Milan, Napoli, Fiorentina e Valencia, Gattuso porta in dote non solo una conoscenza profonda del calcio giocato, ma anche la capacità di gestire spogliatoi complessi e costruire gruppi compatti.

Appuntamento a giovedì

L’inizio del nuovo corso azzurro sarà segnato dalla conferenza stampa di presentazione in programma giovedì 19 giugno. Un’occasione per ascoltare dalla voce dello stesso Gattuso la visione e le ambizioni che guideranno questa nuova avventura. L’Italia riparte con il suo spirito combattivo al timone.