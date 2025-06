Bezos e Sánchez, nozze da sogno blindate nel cuore di Venezia

VENEZIA – La città più romantica del mondo si prepara ad accogliere un matrimonio da favola: Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, ex giornalista e pilota, convoleranno a nozze tra il 24 e il 26 giugno. Un evento esclusivo e super blindato che ha acceso i riflettori internazionali su Venezia, tra riservatezza assoluta, location iconiche e un'organizzazione multimilionaria curata nei minimi dettagli.

Una cerimonia tra storia e glamour

Il cuore dell’evento sarà l’isola di San Giorgio Maggiore, con la sua vista mozzafiato sulla laguna, scelta per ospitare la cerimonia principale. Il resto delle celebrazioni si snoderà in alcune delle location più esclusive della Serenissima, con il coinvolgimento di ben cinque hotel di lusso: Aman Canal Grand Hotel, Danieli, Belmond Cipriani, Gritti Palace e St. Regis. Tutte le strutture sono state riservate per accogliere i circa 200 invitati, tra cui star hollywoodiane, imprenditori e politici di rilievo mondiale.

A curare ogni dettaglio ci sono Lanza & Baucina, celebri wedding planner italiani noti per aver organizzato le nozze di George e Amal Clooney. Venezia, già abituata a ospitare grandi eventi, si prepara dunque ad accogliere un matrimonio che unisce lusso, romanticismo e un’estrema attenzione alla logistica.

Ospiti VIP e rispetto per la città

Tra gli ospiti attesi spiccano Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Eva Longoria, Barry Diller e la stilista Diane Von Furstenberg. Non si esclude la partecipazione di figure di spicco della politica internazionale, considerata la coincidenza con il vertice NATO in Europa.

Nonostante l’eco mediatica, gli organizzatori assicurano massimo rispetto per Venezia e per i suoi abitanti. L’80% delle forniture proviene da produttori locali: dolci firmati dalla storica pasticceria Rosa Salva, vetri di Murano artigianali e servizi scelti tra le eccellenze del territorio. “Venezia è pronta”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, “e tutto sarà gestito con la consueta professionalità”.

Lauren Sánchez: eleganza e determinazione

La sposa, Lauren Sánchez, arriva a questo traguardo dopo un percorso personale fatto di determinazione e successo. Cresciuta ad Albuquerque, ha superato la dislessia per diventare una figura di spicco nella comunicazione e nell’aeronautica, grazie alla sua società di riprese aeree Black Ops Aviation.

Il nome dello stilista dell’abito da sposa resta top secret, ma fonti vicine parlano di una forte collaborazione con Dolce & Gabbana. Altri nomi emersi sono Oscar de la Renta e Ralph & Russo. Lauren è nota per il suo stile audace e sofisticato, e l’abito è destinato a diventare un simbolo dell’evento.

Prima delle nozze, la coppia ha festeggiato con addii al celibato e al nubilato d’eccezione: Bezos a Madrid, con un gruppo ristretto di amici, e Sánchez a Parigi, in compagnia di celebrità e tra lusso e romanticismo sulla Senna.

Sicurezza e logistica senza precedenti

La sicurezza è ai massimi livelli: voli privati e jet degli invitati atterreranno in un’area riservata dell’aeroporto Marco Polo, con accesso diretto ai taxi d’acqua veneziani. Lo spazio aereo sopra la città è stato temporaneamente chiuso ai droni, mentre alcuni elicotteri avranno l’autorizzazione speciale per esigenze particolari.

Il giorno esatto della cerimonia resta un mistero, pronto a essere adattato in base al meteo o a eventuali proteste. Sono state allertate anche le forze dell’ordine per evitare blocchi ai canali o interferenze con la viabilità turistica.

Location multiple e suggestive

Oltre a San Giorgio Maggiore, sono state individuate altre possibili location per eventi collaterali: la Scuola Grande della Misericordia, l’Aman sul Canal Grande e un elegante gazebo installato nei pressi dell’hotel Excelsior al Lido, vicino alla sede della Mostra del Cinema. Questi luoghi offrono scenari suggestivi per accogliere i momenti più spettacolari del matrimonio.

Un matrimonio che farà storia

L’unione tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez promette di essere uno degli eventi mondani più memorabili del decennio. In un perfetto equilibrio tra glamour internazionale e valorizzazione del territorio, Venezia si conferma ancora una volta palcoscenico privilegiato dei sogni e dell’eccellenza.