3bmeteo: “Arriva l’anticiclone africano, punte fino a 38°C. Estate a pieni giri sull’Italia”

L’estate entra nel vivo con l’arrivo dell’anticiclone africano che promette giornate di sole e temperature in forte rialzo su tutta la Penisola. A confermarlo è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com: “Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un campo di alta pressione di matrice africana che porterà tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche sporadico temporale pomeridiano-serale su Alpi e Appennino.”

🌡️ Temperature in forte aumento: fino a 38°C

Il caldo si farà sentire soprattutto nella seconda parte della settimana, quando una massa d’aria calda in risalita dal Nord Africa investirà l’Italia portando temperature sopra le medie del periodo. “Da mercoledì il caldo tornerà a intensificarsi – spiega Ferrara – e raggiungerà l’apice tra venerdì e il weekend, con valori termici che supereranno i 30°C su quasi tutta la Penisola. Attese punte di 36-38°C nelle zone interne del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Qualche grado in meno lungo le coste, mitigate dalle brezze marine.”

🌬️ Afa in aumento, soprattutto in Pianura Padana

A rendere le giornate ancora più pesanti sarà l’aumento dell’umidità, che farà salire l’indice di calore, ovvero la temperatura percepita. “L’afa sarà particolarmente fastidiosa in Pianura Padana e lungo le coste – aggiunge Ferrara – dove l’umidità farà percepire temperature ancora più elevate rispetto a quelle registrate dai termometri.”

🌤️ Qualche annuvolamento e isolati temporali

Nonostante il dominio del sole, non mancheranno alcune brevi parentesi nuvolose. “Martedì è previsto un aumento temporaneo della nuvolosità al Nord, in particolare sul Nordovest – precisa Ferrara – mentre al Centrosud si potranno osservare locali annuvolamenti di tipo medio-basso tra la notte e il mattino, specie in prossimità delle coste e delle vallate appenniniche.”

⛈️ Quando finirà il caldo?

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, l’ondata di caldo dovrebbe raggiungere il suo picco nel weekend, ma non durerà in eterno. “Dalla serata di domenica – conclude Ferrara – l’anticiclone potrebbe iniziare a cedere sul Nordovest e sulle Alpi, favorendo lo sviluppo di qualche temporale. All’inizio della prossima settimana, potremmo assistere a un parziale cambiamento con correnti più instabili da Nordovest, che porterebbero un ridimensionamento del caldo soprattutto al Centronord, pur mantenendo un contesto ancora estivo.”

☀️ In sintesi: l’estate è ufficialmente iniziata e nei prossimi giorni farà sentire tutta la sua forza. L’Italia si prepara a vivere una delle prime ondate di caldo africano dell’anno, con temperature bollenti e cieli prevalentemente sereni. Ma all’orizzonte si intravedono i primi segnali di un possibile break temporalesco. Restate aggiornati.