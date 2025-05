Trump rilancia la guerra commerciale: "Dazi del 50% all’Ue, nessun accordo in vista"

Donald Trump torna a colpire duro. Il presidente degli Stati Uniti ha riacceso la tensione con l’, minacciando nuovisu una vasta gamma di prodotti in arrivo dal blocco comunitario a partire dal. Un’escalation che mette a rischio i già fragili equilibri commerciali transatlantici.

“Le trattative non stanno andando da nessuna parte. Non cerco un accordo”, ha scritto Trump sul suo social Truth, spegnendo ogni spiraglio di dialogo con Bruxelles. Il messaggio è arrivato a poche ore da un previsto confronto tra il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic , e il negoziatore americano Jamieson Greer .

Nel frattempo, Trump ha anche minacciato di colpire Apple con dazi del 25% se non riporterà la produzione degli iPhone negli Stati Uniti. Le Borse europee hanno reagito male: in poche ore, i mercati del Vecchio Continente hanno bruciato 183 miliardi di euro di capitalizzazione.

Trump ha fatto dell’Ue uno dei principali bersagli della sua crociata commerciale, denunciando a più riprese l’“inaccettabile” deficit commerciale americano con l’Europa.

“L’Unione è stata creata con lo scopo primario di approfittarsi degli Stati Uniti in termini commerciali", ha attaccato il presidente, elencando barriere fiscali, ostacoli non tariffari, manipolazioni monetarie e "cause legali ingiuste" come strumenti con cui l’Ue danneggerebbe le imprese americane.