Trump proroga la sospensione dei dazi al 50% sull’Ue fino al 9 luglio: via libera dopo telefonata con von der Leyen

Il presidente degli Stati Unitiha annunciato l’estensione dellafino al, accogliendo la richiesta della presidente della Commissione europea. La scadenza originaria della misura era fissata per il

Parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One, Trump ha spiegato di aver comunicato la decisione durante una “telefonata molto cordiale” con von der Leyen. “Le ho detto che accoglierò la sua richiesta di proroga”, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che i team negoziali delle due sponde dell’Atlantico si riuniranno rapidamente per cercare un’intesa duratura.

Nel suo discorso, Trump ha ribadito la linea protezionista della sua amministrazione: “Gli Stati Uniti non hanno bisogno del boom dell'industria tessile. Vogliamo produrre carri armati, non t-shirt e sneakers”, ha affermato, difendendo la politica dei dazi come leva strategica per rilanciare settori industriali chiave.

Poco dopo, anche Ursula von der Leyen ha confermato il contenuto del colloquio con un messaggio pubblicato su X (ex Twitter):

“Ottima telefonata con il presidente Donald Trump. L’Ue e gli Stati Uniti condividono le più importanti e strette relazioni commerciali del mondo. L’Europa è pronta a portare avanti i colloqui in modo rapido e deciso. Per raggiungere un buon accordo, abbiamo bisogno del tempo necessario fino al 9 luglio.”

La decisione di Trump rappresenta un’apertura che potrebbe scongiurare l’inasprimento delle tensioni commerciali transatlantiche e creare un margine utile per una mediazione strutturale sulle tariffe. Resta ora da vedere se le trattative tra le delegazioni porteranno a una revisione complessiva del regime dei dazi, sempre più centrale nelle politiche economiche internazionali.