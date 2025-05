Tragedia a Lauria: muore Danilo Bloise, 29enne di Viggianello. Arrestato per omicidio stradale un 23enne risultato positivo ai test tossicologici

– Ancora sangue sulle strade della Basilicata. La vittima è, 29 anni, originario di, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto nella giornata di domenica lungo la, nel territorio comunale di, in provincia di Potenza.

L’auto su cui viaggiava il giovane si è scontrata frontalmente con una Citroen C3, a bordo della quale si trovavano due persone. L’impatto è stato violentissimo. Uno dei passeggeri è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, mentre il conducente, un 23enne di Lauria, è stato ricoverato al San Giovanni di Lagonegro.

Proprio quest’ultimo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. A disporre il provvedimento è stata la Procura di Lagonegro, dopo che il giovane, pur ferito, è risultato positivo ai test tossicologici. Secondo indiscrezioni, non ufficialmente confermate, il 23enne aveva già subito il ritiro della patente alcuni mesi fa, sempre per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Sul corpo di Danilo Bloise è stata disposta l’autopsia. L’incidente rappresenta l’undicesima vittima sulle strade lucane da inizio 2025, a testimonianza di un bilancio drammatico che continua ad aggravarsi.

La comunità di Viggianello è sconvolta. Sui social del Comune è apparso un messaggio commosso: “Un giovane esemplare, attivo nella società e di straordinari valori e competenze”. Il sindaco Antonio Rizzo, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso profondo cordoglio alla famiglia Bloise, annunciando la proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie del giovane.

Danilo lascia un vuoto profondo in un’intera comunità che oggi si stringe nel dolore e chiede giustizia per una vita spezzata troppo presto, in modo assurdo e crudele.