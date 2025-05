Terremoto di magnitudo 6.1 al largo di Creta: scossa avvertita anche in Puglia

– Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella mattinata di giovedì 22 maggio 2025 al largo della costa sud-orientale dell’isola di Creta.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle ore 5:19 (ora italiana), a una profondità di 62 chilometri.

Il sisma è stato avvertito anche in alcune zone dell’Italia meridionale, in particolare nelle province di Brindisi e Lecce, in Puglia. Numerose le segnalazioni arrivate alla Protezione Civile, ma al momento non si registrano danni a persone o cose né in Grecia né sul territorio italiano.

Le autorità greche e italiane continuano a monitorare l’evoluzione della situazione, mentre l’INGV ha escluso il rischio di tsunami.