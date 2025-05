Tensione internazionale, attacchi su Kharkiv e Zaporizhia: Zelensky avverte i leader ospiti di Putin a Mosca

Kiev – La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica in vista del 9 maggio, data della parata a Mosca per commemorare gli 80 anni dalla vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un durissimo avvertimento, dichiarando di “non poter garantire la sicurezza dei leader politici internazionali” che parteciperanno come ospiti del presidente russo Vladimir Putin.

“Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. Potrebbero esserci incendi o esplosioni che poi attribuiranno a noi”, ha affermato Zelensky in un’intervista che ha fatto subito il giro del mondo. Immediata la replica del Cremlino, che ha definito le parole del presidente ucraino “una minaccia diretta allo svolgimento delle celebrazioni”.

Attacchi russi su Kharkiv e Zaporizhia: decine di feriti

Mentre crescono i timori per nuove escalation simboliche e militari, la guerra prosegue con intensi raid aerei russi su Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’Ucraina. Secondo le autorità locali, una cinquantina di persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco con droni che ha colpito quattro quartieri della città: Slobidsky, Saltivsky, Kyivsky e Osnoviansky. Gli attacchi hanno provocato incendi e ingenti danni ad edifici residenziali, automobili e infrastrutture civili.

Nella notte, anche la città di Zaporizhia, nel sud del Paese, è stata presa di mira: oltre 20 feriti sono stati registrati a seguito di bombardamenti aerei che hanno colpito aree densamente abitate.

Nuovo accordo USA-Ucraina sui minerali strategici

Nonostante il clima di crescente instabilità, il presidente Zelensky ha annunciato la firma di un importante accordo tra Ucraina e Stati Uniti riguardante l’accesso ai minerali strategici presenti nel sottosuolo ucraino. L’intesa, definita dal leader ucraino “davvero equa”, prevede l’accesso privilegiato per Washington a nuovi progetti di investimento volti allo sviluppo e all’estrazione di risorse naturali come alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Contestualmente, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti economici per Kiev dal valore di 50 milioni di dollari, destinati a sostenere l’economia e gli sforzi bellici dell’Ucraina.

Il contesto si fa sempre più complesso e delicato, con la diplomazia internazionale posta di fronte a scelte difficili tra commemorazioni simboliche e la cruda realtà di una guerra che non accenna a rallentare.